Tre migranti a bordo della nave della ong Open Arms, bloccata da 11 giorni in mare, sono stati portati a Lampedusa per ragioni mediche

Tre migranti che erano a bordo della nave della ong spagnola Open Arms, bloccata da 11 giorni in mare senza un “porto sicuro” dove attraccare, sono stati trasferiti da una motovedetta della Guardia costiera a Lampedusa per ragioni mediche: si sospetta infatti che abbiano contratto la tubercolosi o la polmonite. Tra i tre casi, scrive Repubblica, «si registra quello di un migrante con un tumore al cervello». Intanto la procura di Agrigento ha deciso, di nuovo, di aprire un’inchiesta per reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, come era già successo in altre occasioni in passato. Sulla Open Arms ci sono ancora più di 100 migranti a bordo: per il momento non c’è alcun accordo per il loro sbarco.