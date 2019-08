Anche oggi i giornali continuano a parlare della crisi di governo, con le dichiarazioni di tutti i principali politici italiani e con le analisi di un possibile governo che potrebbe venirsi a creare per evitare elezioni in autunno. Sui giornali si parla anche della morte in carcere, forse per suicidio, del noto finanziere statunitense Jeffrey Epstein.