Anche a Rimini sono arrivati i monopattini elettrici a noleggio

Da oggi è possibile usare anche a Rimini i monopattini elettrici a noleggio, che sono presenti da alcuni mesi in fase sperimentale a Milano e Roma. Per regolare il loro comportamento sulle strade, il 4 giugno scorso è stato emanato il decreto sulla micromobilità , che ha chiarito dove possono circolare. Dopo Milano e Roma, i primi comuni a introdurli sono stati Cattolica (dove da inizio agosto sono presenti i monopattini della società italiana BIT Mobility) e Rimini. A Rimini il bando del comune è stato vinto da Bird e Lime, due delle maggiori società statunitensi del settore.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.