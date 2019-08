Cosa c’è stasera in TV

Nonostante sia insolito che si parli di crisi di governo ad agosto, la copertura non mancherà: Rai 1 ha cambiato la propria programmazione e ha messo in prima serata uno speciale del telegiornale per raccontare la crisi di governo. Sugli altri canali non c’è molto per chi invece vuole distrarsi: una commedia romantica in prima visione, un capitolo della saga di Mission: Impossible e Constantine, tra le altre cose.

Rai 1

21.35 – Tg1 speciale – I giorni della crisi

Edizione speciale che andrà in onda dopo l’edizione ordinaria e dopo Techetechetè, per raccontare la crisi di governo. Ma se volete sapere cosa succederà vi conviene passare di qui, anche:

Rai 2

21.15 – Italia-Camerun

Partita di pallavolo maschile, che si gioca a Bari e che fa parte di una serie di altre partite che mette in palio un posto per le Olimpiadi di Tokyo. Le altre partite si giocheranno domani e dopodomani.

Dopo la qualificazione olimpica della Nazionale femminile di pallavolo, ora tocca alla squadra maschile guadagnarsi il pass per le Olimpiadi #Tokyo2020 🏆 Questa sera in diretta da Bari alle 21.05 la prima partita del Torneo, Italia – Camerun 🏐 @Federvolley @RaiSport pic.twitter.com/lxwYkDS3H2 — Rai2 (@RaiDue) August 9, 2019

Rai 3

21.20 – Amori che non sanno stare al mondo

Film in prima visione del 2017 diretto da Francesca Comencini, che racconta la difficile vita di una donna cinquantenne dopo essere stata lasciata dal suo storico compagno. Non riesce a farsene una ragione, e le cose non migliorano quando scopre che lui ha cominciato a frequentare una donna molto più giovane di lei.

Rete 4

21.30 – Mission: Impossible III

Terzo capitolo della saga con protagonista l’agente segreto Ethan Hunt, avviata nel 1996 da Brian De Palma. A questo giro il regista è J.J.Abrams, e nel cast ci sono anche Philip Seymour Hoffman e Michelle Monaghan.

Canale 5

21.25 – Rosamund Pilcher: una tata per Noah

Prima puntata della serie tv ispirata ai romanzi di Rosamund Pilcher, la cui trama è prevedibilmente basata sull’esigenza di trovare una tata per Noah.

Italia 1

21.20 – Chicago Med

Tre nuovi episodi della terza stagione della serie che racconta le vicende dei medici di un importante ospedale di Chicago, il Chicago Medical Center.

La7

21.15 – Mondo senza fine

Ultime due puntate della miniserie basata sul romanzo omonimo di Ken Follett, ambientata in una cittadina britannica fittizia, nel Medioevo.

TV8

21.35 – X Factor – Il meglio delle ultime 8 edizioni

Una raccolta dei momenti passati di tutte le stagioni di X Factor andate in onda finora.

Ve li ricordate? 🤔

Ritornano domani per farvi rivivere il sogno di X Factor 📺 pic.twitter.com/NoWvHRm3Yu — TV8 (@TV8it) August 8, 2019

Nove



21.10 – Fratelli di Crozza

Anche qui una raccolta dei momenti migliori dello show comico condotto da Maurizio Crozza.

Rai Movie

21.05 – Aeon Flux

Film fantascientifico del 2005, non molto riuscito, di quelli con i costumi bizzarri che purtroppo sono invecchiati male e presto. Oltre ad aver ricevuto critiche piuttosto dure, il film incassò dieci milioni in meno dei soldi che ci sono voluti per realizzarlo.

Venti

21.10 – Constantine

Film del 2005 su un detective che si occupa di paranormale e che, tra le altre cose, si è fatto un giro all’inferno ed è tornato sulla Terra.

Sky



Sky Cinema 2

21.15 – The Imitation Game