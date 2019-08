C’è un secondo carabiniere indagato per la foto di Natale-Hjorth bendato e ammanettato in una caserma di Roma

La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il carabiniere sospettato di avere scattato la foto di Christian Gabriel Natale-Hjort ammanettato e bendato in una caserma di Roma. Il reato contestato sarebbe rivelazione segreto d’ufficio. La procura aveva già iscritto nel registro degli indagati il carabiniere che aveva bendato Natale-Hjort e, scrive Repubblica, sta indagando per accertare chi sia stato a diffondere la foto sulle chat di WhatsApp.

Natale-Hjort è il 19enne statunitense accusato di concorso in omicidio per la morte del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso nella notte fra giovedì 25 e venerdì 26 luglio nel centro di Roma durante un’operazione in borghese. La foto era finita sui giornali lo scorso 28 luglio: mostrava un evidente abuso di potere e un’altrettanta evidente violazione dei diritti delle persone sottoposte a misure cautelari.