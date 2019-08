Broadcom acquisterà il ramo dei servizi per le aziende di Symantec per 10,7 miliardi di dollari

Symantec è il più grande produttore di antivirus e software di sicurezza informatica al mondo, e fornisce assistenza a circa 350mila aziende e a 50 milioni di singoli utenti. Negli ultimi anni l’azienda ha però dovuto fare i conti con un ridimensionamento dei suoi affari, dovuto in parte alla maggiore concorrenza nel settore e alla disponibilità di strumenti gratuiti, offerti direttamente dalle società che producono sistemi operativi, per la sicurezza dei sistemi informatici.

La multinazionale statunitense Broadcom, uno dei più importanti produttori di semiconduttori al mondo, ha annunciato che acquisterà il ramo dei servizi per le aziende di Symantec, storica società specializzata nella sicurezza informatica. Dell’acquisizione si parlava da diverse settimane, anche se non era stata confermata dalle società interessate: l’operazione costerà a Broadcom 10,7 miliardi dollari e si dovrebbe concludere entro la fine del 2019.

