Il presidente venezuelano Maduro ha annullato un incontro di mediazione con l’opposizione, in seguito all’embargo totale deciso dagli Stati Uniti

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha ordinato l’annullamento di un incontro di mediazione con l’opposizione del paese, in seguito all’ embargo totale che dal 6 agosto gli Stati Uniti hanno imposto al Venezuela. Maduro ha vietato ai membri del suo governo di viaggiare alle Barbados, dove domani avrebbero dovuto incontrare emissari del leader di opposizione Juan Guaidó. Dall’inizio dell’ultima grave crisi politica in Venezuela, lo scorso gennaio, gli Stati Uniti hanno appoggiato Guaidó, che si era autoproclamato presidente con l’obiettivo di prendere il posto di Maduro. Guaidó ha tentato tre colpi di stato contro il regime venezuelano, cercando di portare dalla sua parte l’esercito, senza però avere successo.

