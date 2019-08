Un’esplosione in una base militare nel nord della Russia ha ucciso due soldati e ne ha feriti altri sei

Un’esplosione in una base militare nella regione di Arcangelo, nel nord della Russia, ha ucciso due persone e ne ha ferite altre sei. La notizia è stata confermata dal ministero della Difesa, secondo cui l’incidente è avvenuto durante i test di un motore per missili da guerra. I due morti erano civili che lavoravano alla costruzione del missile, tra i feriti ci sono sia civili che soldati. Il nome della base non è stato confermato dal ministero della Difesa russo. Funzionari della città di Severodvinsk, dove si trova una base militare di sottomarini nucleari, hanno detto all’agenzia di stampa russa Tass che è stato misurato un aumento delle radiazioni nella zona dopo l’incidente, circostanza però smentita dal ministero della Difesa.