La terza stagione della serie tv “American Crime Story” sarà dedicata al processo di impeachment a Bill Clinton

American Crime Story era iniziata con Il caso O. J. Simpson; la seconda stagione invece raccontava la vita e la morte dello stilista Gianni Versace , ucciso a Miami, in Florida, il 15 luglio 1997.

La terza stagione di American Crime Story, la serie tv di FX che racconta storie vere di crimini commessi negli Stati Uniti, sarà dedicata al processo di impeachment al presidente Bill Clinton, avvenuto tra il 1998 e il 1999. La prima puntata sarà trasmessa il 27 settembre 2020 negli Stati Uniti. Monica Lewinsky, la stagista della Casa Bianca con cui Clinton ebbe la relazione che portò ai processi, sarà interpretata da Beanie Feldstein, già nel cast del film Lady Bird; Lewinsky stessa farà parte della produzione della serie. Non si sa ancora chi interpreterà Bill e Hillary Clinton, tra gli altri.

