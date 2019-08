Martedì sera a Times Square c’è stato un momento di panico collettivo quando il rumore di alcune motociclette è stato scambiato per una sparatoria

Martedì sera le persone che si trovavano a Times Square, il famoso incrocio di Manhattan, a New York, si sono spaventate per aver scambiato il rumore di alcune motociclette per degli spari. È successo intorno alle 22, quando in Italia erano le 4 di mercoledì. Le persone spaventate si sono messe a gridare «sparatoria!» e a fuggire, ma in breve tempo la polizia ha fatto sapere che non c’era nessun pericolo. Alcune persone sono state leggermente ferite nella calca. Fra la sera di sabato 3 e la mattina di domenica 4 agosto 31 persone sono state uccise in due diverse sparatorie negli Stati Uniti, a El Paso, città del Texas al confine col Messico, e a Dayton, in Ohio.

Backfiring motorcycles were mistaken for gunshots from an active shooter, causing panic in Times Square on Tuesday. https://t.co/csPgn0DTcr pic.twitter.com/OD3PufD7yv — CNN (@CNN) August 7, 2019