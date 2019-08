Meteo: le previsioni per domani, giovedì 8 agosto

Con l’arrivo di agosto sono sensibilmente diminuite le belle giornate, soprattutto al Nord. Il caldo invece no, quello non è diminuito molto, anche se si spera che agosto non faccia concorrenza a luglio come possibile mese più caldo mai registrato. Giovedì il maltempo comincerà in Liguria e in Friuli Venezia Giulia, ma sarà nuvoloso anche in tutto il Nord e in buona parte del Centro. Di pomeriggio peggiorerà nel bellunese, in Lombardia orientale, intorno a Bologna e in buona parte della Toscana, mentre di sera ci sarà un’improvvisa schiarita più o meno ovunque, fino all’assenza completa di piogge nelle ore notturne.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano giovedì sarà una giornata parzialmente nuvolosa, relativamente fresca e priva di pioggia. Non ci si può lamentare.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma sarà nuvoloso per quasi tutta la mattina, ma poi dopo l’ora di pranzo ci sarà una schiarita e sarà sereno fino a sera.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.