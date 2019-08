British Airways ha cancellato 81 voli in partenza dall’aeroporto di Heathrow per un problema ai suoi sistemi informatici

La compagnia aerea britannica British Airways ha cancellato 81 voli in partenza dall’aeroporto di Londra Heathrow e 10 in partenza da quello di Gatwick per un problema ai suoi sistemi informatici. In totale più di 200 voli hanno avuto dei ritardi in tutto il Regno Unito. In particolare, qualcosa non ha funzionato con il sistema del check-in online. Non dovrebbero esserci ritardi e cancellazioni con i voli in partenza da altri paesi.