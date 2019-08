Un aereo ultraleggero è precipitato in provincia di Savona e le due persone a bordo sono morte

Martedì sera un aereo ultraleggero è precipitato sulle alture di Calizzano, in provincia di Savona, e le due persone a bordo sono morte. L’aereo era partito da Vercelli ed era diretto a Villanova d’Albenga. I soccorritori sono arrivati sul luogo dell’impatto dopo che questo era stato localizzato da un elicottero della Marina Militare. Le due persone che sono morte nell’incidente erano Lorenzo Castaldi, 70 anni, e Andrea Giussani, 35. È possibile che l’incidente sia stato causato dalla nebbia.

