Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv c’è il primo episodio della seconda stagione della fiction spagnola Velvet Collection. Inizia anche una miniserie che ha avuto molto successo in Austria e in Germania: si intitola Spirito Libero. Tra i film: Samba, commedia francese con Charlotte Gainsbourg e Omar Sy (uno degli attori di Quasi amici), e Infanzia clandestina, film del 2011 diretto da Benjamín Ávila, basato sulla storia della sua famiglia. È stato candidato per l’Argentina all’Oscar come miglior film straniero nel 2013, senza però entrare tra le nomination. Su Rete 4 c’è l’ultima puntata di Quelli della Luna, programma condotto da Giampiero Mughini durante il quale racconta vite e vittorie di alcuni grandi sportivi. E su La7 In onda, programma di approfondimento e attualità condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Rai Uno

21.30 – Velvet Collection II

Primo episodio della seconda stagione della fiction spagnola che racconta gli anni Settanta.

Rai Due

21.20 – Squadra speciale Cobra 11

Nuovi episodi della serie tv tedesca che parla di una squadra della polizia autostradale.

⏳ Semir e Paul si trovano in missione non ufficiale a Budapest per aiutare la loro ex collega Jenny Dorn: l'FBI sospetta che Jenny sia coinvolta nel rapimento di un miliardario ungherese. 🚦 Stasera 21.20 su #RAI2 “Squadra speciale Cobra 11” 😲 @AlarmFurCobra11 pic.twitter.com/j1PpHeYsnq — Rai2 (@RaiDue) August 6, 2019

Rai Tre

21.20 – Samba

Commedia francese del 2014 con Omar Sy, uno degli attori di Quasi amici, e Charlotte Gainsbourg. Il protagonista, Samba Cissé, è un immigrato senegalese in Francia senza permesso di soggiorno. La sua vita si complica quando le autorità scoprono che è irregolare.

Rete 4

21.30 – Quelli della Luna

Ultima puntata del nuovo programma condotto da Giampiero Mughini durante il quale racconta vite e vittorie di alcuni grandi sportivi.

Dall'oro di #Pechino2008 ai guai, poco chiari, con il doping: è la parabola discendente di #AlexSchwazer. Il suo percorso è protagonista della puntata di stasera di #QuelliDellaLuna. Appuntamento alle 21.30 su Rete 4! pic.twitter.com/uKQfe8Bg1k — SportMediaset.it (@Sport_Mediaset) August 6, 2019

Canale Cinque

21.10 – Spirito libero

Prime tre puntate di una miniserie che ha avuto molto successo in Austria e in Germania.

Segreti, intrighi, giochi di potere, nel drama realizzato tra Vienna e lo sfondo incantato dei distretti di Altlengbach e Lanzendorf in Austria

Al via domani in prima serata su #Canale5 #SpiritoLibero pic.twitter.com/17fXs8OUTl — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) August 5, 2019

Italia Uno

21.20 – Chicago Fire

Altri episodi della serie tv di NBC sul dipartimento dei vigili del fuoco di Chicago, con Jesse Spencer e Taylor Kinney.

La 7

20.30 – In onda

Programma di approfondimento e attualità condotto da David Parenzo e Luca Telese.

TV 8

21.35 – Ip Man II

Film quasi-biografico sulla vita di Ip Man, un maestro di arti marziali che tra le altre cose fu anche il maestro di Bruce Lee. È ambientato in Cina e segue tutta la vita avventurosa di Ip Man, che durante l’invasione giapponese del 1937 perse tutta la sua ricchezza e dovette rifarsi una vita.

Rai 4

21.15 – A Perfect Getaway

Thriller del 2009 con Milla Jovovich girato tra Porto Rico e le Hawaii: durante la luna di miele, una coppia viene informata di alcuni omicidi che si sono verificati sull’isola in cui si trova.

Rai 5

21.15 – Infanzia clandestina

Film del 2011 diretto da Benjamín Ávila, basato sulla storia della sua famiglia. È stato candidato per l’Argentina all’Oscar come miglior film straniero nel 2013, senza però entrare nella cinquina finale. Parla di una coppia di guerriglieri con figli costretta a rifugiarsi a Cuba per evitare la persecuzione da parte del governo militare e del loro ritorno in patria.

Rai Movie

21.10 – Pazze di me

Commedia italiana del 2013 diretta da Fausto Brizzi. Il protagonista, interpretato da Francesco Mandelli, abita con sei donne: sua madre, le sue tre sorelle, sua nonna e la badante di quest’ultima. La storia del film si basa sulla difficoltà del protagonista ad avere una relazione sentimentale per via del rapporto con le donne della sua famiglia. Nel cast del film ci sono anche Loretta Goggi, Flavio Insinna, Luca Argentero, Pif e Marianna Madia in un piccolo ruolo.

Iris

21.15 – Quién sabe?

Film del 1966 diretto da Damiano Damiani e ambientato in Messico nel 1917. Bill Tate finge di essere un ricercato, ma in realtà è un sicario americano pagato dal governo di Città del Messico per uccidere un generale ribelle.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Compromessi Sposi

Sky Cinema Collection

21.15 – Die Hard. Trappola di cristallo