Jon Huntsman, ambasciatore statunitense in Russia, lascerà il suo incarico a ottobre: lo ha scritto il Salt Lake Tribune, pubblicando la sua lettera di dimissioni. Huntsman ha 59 anni ed è ambasciatore in Russia dall’ottobre del 2017, quando fu nominato dal presidente Donald Trump. In precedenza era stato governatore dello Utah e ambasciatore prima a Singapore e poi in Cina, dal 2009 al 2011. Secondo il Salt Lake Tribune, Huntsman si è dimesso perché punta a candidarsi di nuovo come governatore dello Utah.