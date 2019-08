La quarta tappa del Giro di Polonia sarà neutralizzata e accorciata in seguito alla morte del ciclista belga Bjorg Lambrecht

La quarta tappa del Giro di Polonia, una corsa ciclistica a tappe, sarà accorciata e neutralizzata in seguito alla morte, durante la terza tappa, del ciclista belga Bjorg Lambrecht, che aveva 22 anni. La tappa sarà quindi lunga 133 chilometri e i corridori procederanno insieme verso l’arrivo, senza disputare una volata. Non è ancora chiaro se i corridori della Lotto-Soudal, la squadra di Lambrecht, prenderanno il via.

Lambrecht, morto in ospedale in seguito a una caduta, era considerato uno dei più promettenti giovani ciclisti belgi ed era alla sua seconda stagione da professionista: nel 2017 aveva vinto l’edizione under-23 della Liegi-Bastogne-Liegi e l’anno scorso era arrivato secondo ai Mondiali di ciclismo su strada under-23.