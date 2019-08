La Corea del Nord ha fatto il suo quarto lancio di missili in meno di due settimane

La Corea del Nord ha lanciato altri due missili, dicono fonti militari della Corea del Sud, in quello che è il quarto lancio in meno di due settimane. I due nuovi missili, sui quali al momento non sono noti maggiori dettagli, sono stati lanciati dalla provincia dello Hwanghae Meridionale e sono andati verso est. Come nel caso dei missili lanciati negli ultimi giorni, si pensa che il lancio rappresenti un segnale di dissenso verso le esercitazioni militari che Stati Uniti e Corea del Sud intendono fare nelle prossime settimane in Corea del Sud. Le esercitazioni inizieranno ufficialmente l’11 agosto, ma comunque sono già iniziati i preparativi.