Tesco, la più grande catena di supermercati nel Regno Unito, taglierà 4.500 posti di lavoro

Nel Regno Unito Tesco dà lavoro a circa 300mila persone in più di 3.400 negozi: già all’inizio dell’anno aveva ipotizzato tagli per circa 9.000 dipendenti.

Tesco, la più grande catena di supermercati nel Regno Unito, ha annunciato che taglierà 4.500 posti di lavoro. Nel comunicato ufficiale con cui l’azienda ha annunciato i tagli non viene specificato entro quando saranno effettivi. Tesco ha giustificato i tagli parlando di una «semplificazione» nella gestione dei propri supermercati, per adattarsi ai nuovi ritmi dei clienti e della necessità di avere una rete di manager «più snella». È notizia di pochi giorni fa che Tesco ha presentato di recente ai propri investitori il progetto di un supermercato che permetta ai clienti di fare la spesa e uscire senza dover passare da una cassa (e quindi senza bisogno di interagire con un cassiere).

