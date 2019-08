È morto Alberto Sironi , regista televisivo noto soprattutto per la serie del commissario Montalbano. Aveva 78 anni. Sironi era nato a Busto Arsizio (Varese) e aveva iniziato lavorando al Piccolo Teatro di Milano. Passato alla Rai, si occupò di scrivere e dirigere fiction, fra cui Eurocops e Il grande Fausto, sul ciclista Fausto Coppi. Nella sua carriera ha diretto tutti gli episodi di Il commissario Montalbano, la serie tratta dai romanzi gialli dello scrittore Andrea Camilleri, morto tre settimane fa . Il primo episodio, Il ladro di merendine, andò in onda il 6 maggio 1999. L’ultimo, Un diario del ’43, il 18 febbraio 2019.

