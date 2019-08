Cosa c’è stasera in tv

Il sabato sera televisivo del primo weekend di agosto vi offre esattamente quello che vi aspettate da un sabato sera televisivo del primo weekend di agosto. Retrospettive su Nilla Pizzi su Rai Uno, repliche di Ciao Darwin su Canale 5, oscure serie tv belghe su La 7, telenovele spagnole su Rete4 e film con Ronaldinho, Mike Tyson e la Montagna di Game of Thrones su Rai 4. Per fortuna su Italia 1 c’è Ritorno al futuro II: quello in cui il “futuro” era quattro anni fa.

Rai Uno

20.35 – Techetechetè Superstar

Puntata speciale del contenitore della RAI che ricicla spezzoni di vecchi programmi, stasera dedicato alle grandi cantanti italiane, da Nilla Pizzi a Dalida.

Le più grandi voci femminili della storia della musica italiana, per emozionarci come non mai.

STASERA, sabato #3agosto, una nuova puntata di #Techetechete Superstar: "Note di donna – Le signore della canzone".

Dalle 20:35 su #Rai1 e, a seguire, il film #Dalida ✨ @_Techetechete pic.twitter.com/RrGfXHhqwg — Rai1 (@RaiUno) August 3, 2019

Rai Due

21.05 –Belgio – Italia: Torneo di qualificazione olimpica femminile di pallavolo

La nazionale italiana di pallavolo femminile si scontra con quella belga nel torneo di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Rai Tre

21.20 – Il segreto

Il segreto è quello che Rose McNulty (Vanessa Redgrave o Rooney Mara, dipende dal momento del film) ha mantenuto per i 40 anni in cui è stata tenuta rinchiusa in un ospedale psichiatrico. Ma come succede per quasi tutti i segreti, anche il suo, di fronte alla persona giusta, smetterà di essere tale.

Rete 4

21.25 – Una vita

Due episodi della dodicesima stagione di una telenovela spagnola ideata dalla creatrice della molto apprezzata Il segreto (per i fan del genere). Spoiler alert: la cecità di don Arturo non è temporanea.

Canale 5

21.13 – Ciao Darwin 7 – La resurrezione

Replica di una puntata della settima edizione del programma comico condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Italia 1

21.20 – Ritorno al futuro 2

Quello in cui il futuro-futuro è il 2015. Su alcune cose avevano in effetti previsto il futuro, comunque.

La7

21.15 – Professor T.

Professor T. è una serie tv belga il cui protagonista è un professore in grado di risolvere casi all’apparenza irrisolvibili. Quello di questa settimana è il primo episodio e comincia con lo stupro di una ragazza.

TV8

21.35 – Premonition

È un film del 2007 con Sandra Bullock che interpreta Linda, una donna a cui un giorno viene comunicato che il marito è morto in un incidente stradale. Il giorno successivo, però, Linda si sveglia e suo marito è lì che dorme accanto a lei. È vivo? È morto? È veramente la persona che lei credeva fosse? Che giorno è oggi? Ignorate le altre: la domanda importante è la quarta.

Rai 4

21.15 – Kickboxer: Retaliation

Lui non vuole combattere più, ma quando rapiscono sua moglie (lacrime, giornale con la data di oggi) cambia idea. Un film del 2018 che contiene Mike Tyson, Jean-Claude Van Damme, Christopher Lambert, Ronaldinho e Hafþór Júlíus Björnsson, ovvero “La Montagna” di Game of Thrones. Queste informazioni dovrebbero esservi sufficienti.

Sky

Sky Cinema Uno, 21.15: Gli incredibili 2

Sky Cinema Due, 21.15: Tutti lo sanno

Sky Cinema Comedy, 21.00: Generazione 1000 euro