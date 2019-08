Max Verstappen, della Red Bull, partirà in pole position al Gran Premio di Ungheria di Formula 1. Dietro di lui partiranno i due piloti Mercedes Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, seguiti a loro volta dai piloti della Ferrari Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Verstappen, oltre alla pole position, ha anche fatto registrare il tempo più veloce di sempre sul circuito Hungaroring, 1 min e 14,572 s (nessuno era mai sceso sotto il tempo di 1 min 16 s ). La gara comincerà domenica alle 15.10.

🏁 Q3 CLASSIFICATION 🏁

Here's how the grid will line up tomorrow 👇#F1 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/7OFRaqWrs4

— Formula 1 (@F1) August 3, 2019