Lionel Messi è stato sospeso per tre mesi dalle partite della nazionale argentina per aver detto che la Copa America era “corrotta”

Il calciatore argentino Lionel Messi è stato sospeso per tre mesi dalle partite della nazionale per aver detto che la Copa America era “corrotta” e che i risultati delle partite erano stati manipolati per favorire il Brasile, che ha organizzato e vinto l’ultima edizione del torneo. Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Brasile nella semifinale del torneo, la federazione del calcio argentino aveva accusato l’arbitro di aver favorito il Brasile; pochi giorni dopo, nella finale per il terzo posto tra Cile e Argentina, Messi aveva ripetuto accuse simili dopo essere stato espulso. Aveva parlato di un torneo “corrotto” e aveva accusato gli arbitri e gli organizzatori di averlo manipolato. Messi ha anche ricevuto una multa di 50.000 dollari (44.000 euro): la sospensione gli impedirà di giocare le prossime amichevoli della nazionale argentina, ma non le prime partite di qualificazione ai prossimi mondiali, che per l’Argentina cominceranno nel marzo 2020.