Lille-Roma in TV e in streaming

Lille-Roma è una partita amichevole in programma questo pomeriggio alle 16 allo stadio Pierre Mauroy di Lille, nel nord della Francia. Finora la Roma del nuovo allenatore portoghese Paulo Fonseca ha giocato soltanto amichevoli in Italia, contro Rieti, Ternana e Perugia, vincendo sempre. Quello di oggi a Lille è il primo incontro estivo internazionale. Il prossimo 7 agosto giocherà allo Stadio Olimpico contro l’Atletico Bilbao. Quattro giorni dopo, sempre all’Olimpico, ospiterà il Real Madrid.

Dove vedere Lille-Roma

Lille-Roma sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Roma TV, il canale tematico delle squadra visibile soltanto agli abbonati Sky sul canale 213. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming da pc, tablet e smartphone tramite Sky Go. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Lille-Roma

Lille (4-4-2) Maignan; Celik, Fonte, Soumaoro, Bradaric; Weah, André, Maia, Araujo; Remy, Bamba

Roma (4-2-3-1) Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Diawara, Pellegrini; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko