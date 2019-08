Ci sarà una tappa del “Jova Beach Party” anche a Milano, all’aeroporto di Linate

Con un post su Instagram, Jovanotti ha fatto sapere che ci sarà una tappa milanese del suo tour estivo “Jova Beach Party”. Sarà l’ultima tappa del tour, si terrà il 21 settembre e non sarà su una spiaggia come tutte quelle che l’hanno preceduta, ma all’aeroporto di Linate, che dal 27 luglio è chiuso per lavori di ristrutturazione. Il concerto dovrebbe svolgersi nello spazio erboso fra il terminal commerciale e quello privato.