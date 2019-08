C’è un grosso incendio sopra Monreale, a Palermo

Ci sono grossi incendi sulle colline attorno a Palermo. Il più grave è quello sul Monte Caputo, sopra Monreale. Questa notte, circa cinquanta persone sono state evacuate dalle loro case nella frazione di San Martino delle Scale: il sindaco di Monreale ha aperto alcune scuole per ospitarle.

Da questa mattina è cominciato l’intervento dei Canadair, che riversano acqua e schiuma ritardante sull’area dell’incendio. Per il momento non ci sono notizie di feriti.