L’unico deputato nero del Partito Repubblicano statunitense non si ricandiderà alle elezioni del 2020

Will Hurd, l’unico deputato nero attualmente eletto alla Camera col Partito Repubblicano statunitense, ha annunciato che non si ricandiderà alle elezioni del 2020. Hurd ha 41 anni, è in carica dal 2015 e prima di entrare in politica lavorava come agente sotto copertura per la CIA. In un comunicato stampa diffuso stamattina, Hurd non spiega i motivi dietro alla sua decisione, limitandosi a dire che cercherà «opportunità professionali fuori dal Congresso per risolvere i problemi all’intersezione fra tecnologia e sicurezza nazionale», i temi di cui si è occupato di più in questi anni. CNN descrive Hurd come un moderato e uno dei pochi Repubblicani a condannare la retorica radicale e razzista del presidente Donald Trump.

Il New York Times fa notare che l’annuncio di Hurd «ha reso chiaro che l’obiettivo dei Repubblicani di riconquistare il controllo della Camera e diversificare i suoi eletti sta diventando sempre più difficile». Due delle tredici deputate Repubblicane uscenti hanno già detto che non si ricandideranno alle elezioni del 2020 – quando si voterà per rinnovare tutti i seggi della Camera, oltre che per il nuovo presidente – e lo stesso hanno fatto sapere diversi deputati moderati.