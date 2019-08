Nel Regno Unito i Liberaldemocratici hanno vinto le elezioni suppletive nel collegio di Brecon e Radnorshire: la maggioranza di governo ora ha solo un seggio in più dell’opposizione

Nel Regno Unito i Liberaldemocratici hanno vinto le elezioni suppletive per la Camera dei Comuni che si sono tenute nel collegio di Brecon e Radnorshire, in Galles. L’elezione, la prima da quando Boris Johnson è diventato primo ministro, era stata convocata dopo che il deputato conservatore Chris Davies era stato coinvolto in uno scandalo riguardante fatture false, ed era stato costretto a dimettersi. La candidata dei Liberaldemocratici, Jane Dodds, ha vinto proprio contro Davies, che si era ricandidato, con un margine di 1.425 voti. In seguito a questa vittoria, la maggioranza di governo alla Camera dei Comuni, composta dai Conservatori e dal Partito Unionista, ha un solo seggio in più dell’opposizione (319 contro 318).