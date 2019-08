Sei settori dello stadio Meazza di Milano verranno chiusi a scopo precauzionale

Stando a quanto riportato giovedì dall’ANSA, sei settori dello stadio Giuseppe Meazza di Milano verranno chiusi al pubblico a causa delle oscillazioni notate nel corso della passata stagione. I settori in questione sono i numeri 349-351-352 centrali del terzo anello verde e i numeri 307-309-310 centrali del terzo anello blu. Secondo la Commissione provinciale di vigilanza le oscillazioni dei settori non rappresentano un vero e proprio rischio per la sicurezza: la loro chiusura servirà solo a non allarmare gli spettatori in attesa che vengano ultimati dei lavori per renderli più stabili. Da anni il terzo anello del Meazza viene usato principalmente da Inter e Milan per le tifoserie ospiti o in occasione delle partite più attese dove la domanda di biglietti è maggiore. La chiusura parziale era stata già adottata nelle ultime partite dello scorso campionato.