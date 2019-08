Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv c’è il solito programma del giovedì su Rai 1, un film che non pare granché su Rai 2, la seconda parte di una cosa iniziata ieri su Rai 3, un film d’azione e una commedia su Rete 4 e Canale 5, e il solito telefilm del giovedì su Italia 1. Oppure In Onda Estate su La7. Ma il Post consiglia St. Vincent, con Bill Murray, su Iris.

Rai Uno

21.25 – Don Matteo

Replica dell’undicesima stagione della serie con protagonista il prete che va in bicicletta interpretato da Terence Hill. Il noto sacerdote stasera userà il suo «infallibile intuito» in una storia che riguarda un avvocato accusato di omicidio e un’altra che riguarda una prostituta ucraina.

Anche se la vita sembra difficile, mai perdere la speranza! #DonMatteo12, prossimamente su @RaiUno. pic.twitter.com/CGQcGSiLFv — Don Matteo Official (@DonMatteoRai) July 9, 2019

Rai Due

21.20 – Il volto biondo della pazzia

Film thriller del 2017, il cui titolo originale è Psycho in-Law. Parla di un vedovo che incontra una donna e decide di sposarla, solo che la madre di lei non approva e per evitare il matrimonio sembra-disposta-a-tutto.

Rai Tre

21.20 – Maria Teresa

Seconda e ultima parte di una miniserie biografica sulla vita di Maria Teresa, la primogenita di Carlo VI d’Austria.

Rete Quattro

21.25 – L’eliminatore

Film di azione del 1996 con Arnold Schwarzenegger che interpreta un agente speciale del servizio di protezione testimoni che si deve occupare di una donna che ha scoperto un enorme traffico illegale di armi. Curiosità: la cattiva organizzazione del film si chiama Cyrez. Avrebbe dovuto chiamarsi Cyrex, ma c’era una vera Cyrex che ebbe comprensibilmente da ridire. Solo che il film era già stato girato con tutti che dicevano Cyrex, e con Cyrex scritto ovunque. Si dovette quindi cambiare e ri-doppiare e modificare digitalmente tutto.

Canale 5

21.23 – Bad Moms – Mamme molto cattive

Il “molto” hanno deciso di metterlo nel titolo italiano, forse perché “mamme cattive” fa pensare a mamme effettivamente cattive, mentre “mamme molto cattive” fa pensare a mamme-cattive da commedia. E infatti è una commedia, con Mila Kunis, Kathryn Hahn e Kristen Bell: interpretano tre donne che non ne possono più e decidono di gustarsi un po’ di libertà.

Italia Uno

21.2o – Chicago P.D.

Tre episodi della quinta stagione della serie dedicata alla polizia di Chicago. In uno, «Antonio indaga sull’omicidio di un suo vecchio amico con l’aiuto un’agente proveniente da El Salvador».

La7

20.40 – In onda – Estate

Talk show politico condotto da David Parenzo e Luca Telese. Poi, intorno alle 23.30 un documentario di Propaganda, cioè di Zoro, cioè di Diego Bianchi.

#inonda 'Per i 5 stelle fermarsi è un rischio, l'atteggiamento della Lega è meno decifrabile' @PSenaldi https://t.co/MGIKHirq8c — La7 (@La7tv) July 31, 2019

TV8

21.35 – Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra

Il seguito di quello di una settimana fa.

Nove

21.00 – Spaccio capitale: Tor Bella Monaca

Programma di approfondimento su una nota periferia romana.

Iris

21.00 – St. Vincent

A un certo punto si vede Bill Murray che canticchia “Shelter From the Storm” di Bob Dylan, indossando walkman e cuffie. Ma anche il resto è ben fatto.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Bentornato presidente