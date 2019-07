In Sudan sono state chiuse tutte le scuole dopo l’uccisione di cinque studenti durante una manifestazione di protesta

La manifestazione si era tenuta a El-Obeid, capitale dello stato del Kordofan Settentrionale, e vi avevano partecipato centinaia di studenti delle scuole primarie e secondarie per chiedere migliori condizioni di vita. Secondo quanto raccontato dai manifestanti, a sparare sarebbero stati i membri di una milizia paramilitare che, oltre a uccidere 5 persone, ne avrebbero ferite altre 62. Il leader del Consiglio militare, Abdel Fattah al-Burhan, ha condannato quanto avvenuto a El-Obeid e ha detto che «uccidere civili pacifici è un crimine inaccettabile che richiede una risposta immediata».

Il Consiglio militare del Sudan, l’organo formato da militari che governa il paese dal colpo di stato di aprile, ha deciso di chiudere tutte le scuole e le università a partire da mercoledì e fino a nuovo ordine. La decisione è stata presa in seguito alle proteste degli studenti che si sono tenute in diverse città del paese dopo che lunedì, durante una manifestazione studentesca, 5 persone, tra cui 4 studenti, erano state uccise con colpi d’arma da fuoco.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.