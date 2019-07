Nell’ultimo trimestre gli utili di Samsung sono diminuiti del 56 per cento su base annua, fermandosi a a 5,6 miliardi di dollari, un risultato in linea con quanto preventivato dalla società sudcoreana a inizio luglio. Si tratta del secondo trimestre consecutivo in cui Samsung vede i suoi profitti più che dimezzati (nel trimestre precedente aveva perso il 60 per cento) e il terzo trimestre consecutivo in calo. Così come nello scorso trimestre, anche per questo Samsung ha motivato il calo dei profitti con la minore domanda di microchip e di schermi, che l’azienda fornisce a numerosi produttori di smartphone e che costituiscono la sua principale fonte di profitti. Samsung ha anche citato, tra le cause, le tensioni tra Stati Uniti e Cina e una disputa con il Giappone che a partire dal 4 luglio ha deciso di limitare l’esportazione in Corea del Sud di materiali utilizzati per la produzione di display e chip per gli smartphone.