Lionel Scaloni è stato confermato come allenatore della nazionale di calcio argentina

L’ex giocatore di Lazio e Atalanta, Lionel Scaloni, è stato confermato dalla Federazione calcistica argentina come allenatore della nazionale maschile, che guiderà anche nel corso delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali in Qatar del 2022. La federazione argentina ha deciso di dare continuità al progetto tecnico iniziato lo scorso anno, quando Scaloni fu promosso allenatore dopo l’esonero di Jorge Sampaoli al termine dei deludenti Mondiali in Russia. Nella Copa America recentemente disputata in Brasile, l’Argentina di Scaloni non ha entusiasmato: è stata eliminata in semifinale, battuta 2-0 dalla nazionale ospitante brasiliana.

#SelecciónMayor El Comité Ejecutivo de la @afa resolvió hoy darle continuidad a Lionel Scaloni como entrenador de la @Argentina durante las próximas Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, que comenzarán el año próximo. https://t.co/XLvUTRnSyP pic.twitter.com/4bksLz2Z9r — AFA (@afa) July 30, 2019