EssilorLuxottica comprerà la catena di negozi GrandVision

EssilorLuxottica – la società nata nel 2018 dalla fusione della più grande azienda produttrice di occhiali, l’italiana Luxottica, con la più grande produttrice di lenti, la francese Essilor – ha annunciato che acquisierà la grande catena di negozi di ottica olandese GrandVision. In un comunicato del gruppo si legge che EssilorLuxottica acquisirà il 76,72 per cento delle azioni di GrandVision dal fondo d’investimento HAL a un prezzo di acquisto pari a 28 euro per azione (da aumentare dell’1,5 per cento se la chiusura dell’acquisizione non dovesse avvenire entro dodici mesi dalla data dell’annuncio). La chiusura dell’operazione è prevista nei prossimi 12-24 mesi e al termine verrà lanciata un’offerta pubblica d’acquisto obbligatoria su tutte le azioni rimanenti di GrandVision. «Attraverso l’acquisizione di GrandVision – si legge nella nota del gruppo italo-francese – EssilorLuxottica amplierà la propria piattaforma di retail ottico, aggiungendo oltre 7.200 negozi nel mondo, principalmente in Europa, più di 37.000 dipendenti e 3,7 miliardi di euro di fatturato».