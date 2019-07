È morto l’attore, comico e conduttore Raffaele Pisu: aveva 94 anni. Il suo vero nome era Guerrino Pisu, era nato a Bologna il 24 maggio del 1925 ed era stato uno dei più popolari comici e conduttori radiofonici e televisivi nell’Italia del dopoguerra. Aveva partecipato a trasmissioni di grande successo come “L’amico del giaguaro”, “Ma che domenica amici” e “Senza rete”, ad alcune fiction e, tra le altre cose, aveva recitato nel film Italiani brava gente di Giuseppe De Santis, presentato in versione restaurata all’ultimo Festival del Cinema di Roma. Per due stagioni, dal 1990, aveva condotto con Ezio Greggio anche “Striscia la notizia”. I funerali si terranno venerdì 2 agosto a Imola.