Lo Sri Lanka offrirà il visto gratuito ai cittadini di 50 paesi, nel tentativo di aumentare il flusso di turisti calato drasticamente dopo gli attentati dello scorso 21 aprile, che uccisero oltre 250 persone. Il visto, che normalmente costa tra i 20 e i 40 dollari, sarà gratuito tra gli altri per i cittadini di Cina, India e Regno Unito, scrive Reuters. A maggio, i turisti erano calati del 70,8 per cento, e molte compagnie aeree avevano offerto nuove destinazioni ai viaggiatori che avevano prenotato un volo per l’estate.