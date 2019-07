L’1 e il 2 agosto potrebbe essere complicato prelevare dagli sportelli bancomat

I sindacati CGIL, CISL e UIL hanno proclamato per giovedì 1 e venerdì 2 agosto uno sciopero dei servizi di vigilanza privata e dei servizi fiduciari, cioè le prestazioni che offrono le imprese di sorveglianza private, tra cui il trasporto valori, la sorveglianza notturna e il servizio di portineria. Dato che le banche fanno un largo uso di questi servizi, soprattutto del trasporto valori per la gestione ed erogazione del denaro contante, nei giorni di sciopero potrebbero non funzionare correttamente gli sportelli bancomat.

Le motivazioni dello sciopero sono dovute al fatto che il contratto collettivo dei dipendenti di questo settore non viene rinnovato dal 31 dicembre 2015, e da allora non c’è stato nessun incremento dei salari. I dipendenti potranno scioperare per un intero turno di lavoro programmato per entrambe le giornate di sciopero. Sono esclusi i dipendenti delle imprese di vigilanza e controllo che operano negli aeroporti: per loro è stata programmata una giornata di sciopero separata, il 6 settembre.