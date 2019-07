La moglie dell’emiro di Dubai ha presentato a Londra una richiesta di protezione riservata a chi dice di essere in un matrimonio forzato

La principessa Haya bint al Hussein, figlia 45enne dell’ex re di Giordania Husayn e moglie dell’emiro di Dubai Mohammed bin Rashid al Maktoumha, ha presentato a Londra una richiesta di protezione riservata a chi dice di essere in un matrimonio forzato. Ha anche chiesto un ordine restrittivo – non è noto contro chi – e ha fatto richiesta che le decisioni importanti riguardo ai suoi figli siano di competenza di un tribunale. La principessa Haya si è rivolta all’Alta corte di giustizia d’Inghilterra e Galles, un tribunale superiore dell’ordinamento britannico. Gli Emirati Arabi Uniti, lo stato che comprende Dubai e di cui lo sceicco Mohammed è primo ministro dal 2006, non ha voluto commentare la vicenda. Secondo BBC News, la principessa Haya era scappata giorni fa e si sta nascondendo a Londra «temendo per la propria vita».

Lo sceicco Mohammed ha 70 anni, ed è sposato con la principessa Haya – campionessa olimpica di equitazione – dal 2004, in quello che si ritiene essere il suo sesto matrimonio. È uno dei leader arabi più in vista e ha oltre 20 figli, avuti da mogli diverse. L’anno scorso Amnesty International aveva sostenuto che una delle figlie dell’emiro – Sheikha Latifa, avuta da un altro matrimonio – era tenuta prigioniera dopo essere stata catturata in un tentativo di fuga in barca. Il governo degli Emirati Arabi Uniti aveva smentito la ricostruzione. Secondo BBC News, la fuga della principessa Haya sarebbe proprio legata alla vicenda di Latifa.