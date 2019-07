Questa mattina un aereo ultraleggero è precipitato sull’autostrada A26, vicino ad Alessandria: è morto il pilota, unica persona a bordo

Questa mattina un aereo ultraleggero è precipitato sull’autostrada A26, all’altezza del chilometro 65, vicino ad Alessandria, in Piemonte: è morto il pilota, unica persona a bordo, mentre non ci sono stati problemi per le auto che passavano in quel momento. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto precipitare l’aereo. Il traffico autostradale non è stato chiuso, ma solo deviato su un’unica corsia in corrispondenza dei resti dell’aereo. Il pilota non è stato ancora identificato.