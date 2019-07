È morto il giornalista musicale Paolo Giaccio

È morto Paolo Giaccio, giornalista musicale, autore e dirigente televisivo. Giaggio, nato nel 1950, era stato nei primi anni Settanta il conduttore del programma radiofonico “Per voi giovani”, ideato da Renzo Arbore; poi aveva lavorato come autore, collaborando al programma di Rai Due Odeon. Tutto quanto fa spettacolo e aveva ideato per Rai Uno la trasmissione musicale Mister Fantasy – Musica da vedere, andato in onda nei primi anni Ottanta. Negli anni Novanta Giaccio fu capostruttura e autore di Rai Uno e poi aveva collaborato alla fondazione dei nuovi canali satellitare Rai.