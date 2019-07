Almeno 36 persone sono morte nel sud della Cina a causa di una frana

Almeno 36 persone sono morte in un paese della contea cinese di Shiucheng, in provincia di Guizhou (nel sud della Cina), a causa di una frana avvenuta il 26 luglio. Le autorità locali hanno detto all’agenzia di news cinese Xinhua che altre quindici persone risultano ancora disperse, mentre quaranta sono state già soccorse. Nella frana, causata da pogge intense, sono state travolte più di 20 case. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.