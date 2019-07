Paris Saint Germain-Inter in TV e in streaming

Paris Saint Germain-Inter è una partita amichevole in programma oggi alle 13.30 allo stadio Complexo Olimpico de Macao, la regione autonoma cinese separata da Hong Kong dal fiume delle Perle. Per l’Inter è la terza e ultima amichevole della tournée asiatica dopo quelle giocate contro il Manchester United a Singapore (persa 0-1) e contro la Juventus a Nanchino (1-1). I campioni francesi del PSG finora hanno giocato solo amichevoli in Europa.

Dopo la partita di oggi a Macao andranno a Suzhou per giocare contro il Sydney FC. L’Inter di Antonio Conte ha mostrato dei progressi nell’ultima partita disputata, anche se si trova ancora senza il suo reparto offensivo, momentaneamente affidato al diciassettenne Sebastiano Esposito, alla riserva Samuele Longo e al croato Ivan Perisic, schierato fuori ruolo per necessità: Mauro Icardi è stato messo fuori squadra e Lautaro Martinez rientrerà solo nei prossimi giorni poiché ha disputato la Coppa America.

Dove vedere Paris Saint Germain-Inter

PSG-Inter sarà trasmessa in diretta da Sportitalia sul canale 60 del digitale terreste o in streaming dal sito, raggiungibile da qui. I possessori di un televisore con HBBTV, la piattaforma europea per le connect-TV, potranno seguirla anche in alta definizione.

Le probabili formazioni di PSG-Inter

PSG (4-4-2) Areola; Meunier, Kehrer, Kurzawa, Bernat; Sarabia, Verratti, Herrera, Draxler; Mbappé, Jesé

Inter (3-5-2) Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Perisic, Esposito