A Mosca più di 300 persone sono state arrestate durante una manifestazione per chiedere elezioni libere, sostiene una ong indipendente che si occupa di monitorare le attività dell’opposizione in Russia. Gli arresti sono avvenuti a circa una settimana di distanza da una grossa manifestazione a favore della democrazia. A settembre in Russia si terranno alcune elezioni locali, ma come avviene da alcuni anni a questa parte le persone che scelgono di candidarsi in opposizione a Russia Unita, il partito del presidente Vladimir Putin, vengono spesso escluse per ragioni di facciata.

Due giorni fa la polizia aveva perquisito le case di quattro candidati dell’opposizione, senza una ragione evidente. Alex Navalny, il leader di fatto dell’opposizione russa, è stato arrestato e condannato a un mese di carcere – per l’ennesima volta – proprio per avere indetto la manifestazione di oggi.