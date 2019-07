Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura della morte del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Rega Cerciello, accoltellato ieri notte a Roma durante un controllo per recuperare la borsa rubata a una donna. Avvenire, il Manifesto e l’Osservatore Romano titolano invece sui morti nel naufragio di giovedì al largo della Libia e sui migranti recuperati da una nave della Guardia Costiera per i quali il ministero dell’Interno ha vietato lo sbarco in Italia, il Dubbio segue le tensioni nel governo fra i ministri Salvini e Tria sul taglio delle tasse, e il Fatto è contrario alla detenzione domiciliare decisa per l’ex presidente della regione Lombardia Formigoni.