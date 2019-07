Vodafone creerà una società a parte per gestire le sue torri di trasmissione

Vodafone, una delle società di telefonia più grandi al mondo, ha annunciato che creerà una società a parte per gestire le sue 61.700 torri di trasmissione in 10 paesi. Vodafone ha detto che la nuova società sarà operativa dal maggio 2020 e che potrebbe arrivare a generare ricavi per 1,6 miliardi di euro: sarebbe la prima società europea nella gestione delle torri di trasmissione, con i suoi mercati principali in Germania, Francia, Spagna e Regno Unito. Tra le altre cose, Vodafone ha detto che prenderà in considerazione anche di cedere quote di minoranza della nuova società o di quotarla in borsa.