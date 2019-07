La maggior parte dei giornali di oggi torna a occuparsi in apertura dello stato di salute del governo dopo l’incontro di ieri fra i due vicepremier Di Maio e Salvini, il voto alla Camera sul decreto sicurezza bis, le parole del ministro dell’Interno sull’intervento al Senato del presidente del Consiglio Conte sui rapporti fra Lega e Russia, e le dichiarazioni del presidente della Repubblica Mattarella durante una cerimonia con la stampa. Il Manifesto e Avvenire aprono invece sul naufragio di ieri al largo della Libia nel quale sarebbero morti 150 migranti, il Sole 24 Ore si occupa delle iniziative della Banca Centrale Europea per sostenere l’economia, il Fatto titola sulla decisione del gip di Roma che ha respinto la richiesta di archiviazione per Tiziano Renzi e Luca Lotti nella vicenda Consip, e l’Osservatore Romano è preoccupato per il riscaldamento globale.