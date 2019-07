Un carabiniere è stato ucciso a Roma

Tra i carabinieri e i due borseggiatori è iniziato allora uno scontro, uno dei due borseggiatori ha tirato fuori un coltello e ha iniziato a colpire i carabinieri. Entrambi sono colpiti, mentre i due criminali sono riusciti a fuggire. Rega Cerciello ha ricevuto secondo i medici sette coltellate, di cui una vicina al cuore, ed è morto poco dopo in ospedale. Secondo le descrizioni della donna e del carabiniere sopravvissuto, i due autori dell’aggressione erano uomini di origine nordafricana.

La scorsa notte a Roma un carabiniere è stato ucciso durante un tentativo di rapina. Nel quartiere centrale di Prati, una donna era stata borseggiata da due persone: nel tentativo di recuperare i documenti e le chiavi di casa che erano all’interno della borsa, la donna ha chiamato il suo cellulare, a cui ha risposto uno dei due uomini. L’uomo le ha chiesto dei soldi in cambio della restituzione ma poco dopo, all’appuntamento per riprendere la borsa, la donna è arrivata accompagnata da due carabinieri, tra cui il vicebrigadiere Mario Rega Cerciello, 32 anni di Napoli.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.