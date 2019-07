Nell’ultimo trimestre, Amazon ha avuto guadagni minori di quelli attesi dagli analisti e inferiori a quelli degli ultimi tre trimestri, quando Amazon aveva fatto ogni volta il suo record di guadagni. Nel secondo trimestre del 2019, Amazon ha avuto ricavi di 63,4 miliardi di dollari (in crescita del 20 per cento rispetto al 2018) e guadagni di 2,63 miliardi di dollari, in crescita rispetto al 2018 ma in diminuzione rispetto al trimestre precedente, quando erano stati di 3,56 miliardi di dollari. Il calo dei guadagni sembra essere collegato ai grossi investimenti della società per rendere più veloci le spedizioni di merci e rendere le “spedizioni in un giorno” il suo standard per i clienti Prime (quelli che pagano un abbonamento annuale per avere spedizioni meno costose e più veloci).