È uscito il programma del Festivaletteratura di Mantova 2019

È stato diffuso il programma dell’edizione di quest’anno del Festivaletteratura di Mantova, una delle più apprezzate e partecipate manifestazioni culturali attorno ai libri in Italia: lo trovate qui. Il festival si terrà da mercoledì 4 settembre a domenica 8 settembre. Tra i più di 350 autori che parteciperanno al festival ci saranno come sempre molti ospiti internazionali, per esempio il premio Nobel nigeriano Wole Soyinka, Ian McEwan, Margaret Atwood, gli americani Dave Eggers, Jonathan Safran Foer e Colson Whitehead, la scozzese Ali Smith e l’israeliano Abraham B. Yehoshua.

La vendita dei biglietti per gli eventi a pagamento – che sono solo una parte, ma consistente – non è ancora cominciata: inizierà il 28 agosto alle 9 per i sostenitori del festival (cioè i tesserati dell’associazione Filofestival) e il 30 agosto alle 9 per tutti gli altri. Per gli eventi con gli autori stranieri più noti conviene acquistare i biglietti in anticipo.