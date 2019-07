Tutte i giornali di oggi dedicano l’apertura all’intervento del presidente del Consiglio Conte al Senato per riferire sulla vicenda dei rapporti fra Lega e Russia e sui finanziamenti illegali al partito che sarebbero stati trattati da Savoini con alcuni uomini russi, sottolineando anche la scelta del Movimento 5 Stelle di non partecipare alla discussione per protestare contro l’assenza di Salvini e le parole di martedì di Conte sulla TAV. I giornali sportivi festeggiano le vittorie di Federica Pellegrini nei 200 stile libero e di Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero ai Mondiali di nuoto, notizia presente su quasi tutte le prime pagine di oggi con grandi foto dei due nuotatori.