Quasi tutti i giornali di oggi titolano in apertura sull’intervento sulla TAV del presidente del Consiglio Conte, che durante una diretta su Facebook ha detto che fermare la realizzazione dell’opera ormai costerebbe più che realizzarla, e che l’unico modo di sospenderla sarebbe una decisione del Parlamento, dove però i favorevoli alla TAV sono in maggioranza. Libero si occupa invece degli scioperi nel trasporto pubblico di oggi e venerdì, il Dubbio e la Verità titolano sull’intervento di oggi di Conte in Senato per parlare dei rapporti fra Lega e Russia, Avvenire apre sulla legge sul gioco d’azzardo, mentre i giornali sportivi festeggiano la vittoria di Simona Quadarella nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto.